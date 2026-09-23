Euro Bölgesi 3,5 yılın zirvesinde kalıcı olmayı başarır mı?

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Bölge ekonomisi 2026'nın büyük bölümünde %0,8 bandında yatay bir seyir izledi. Talep tarafında toparlanma sınırlı kalırken, tüketici güven endeksi eylülde eksi 16,5 seviyesine gerileyerek zayıf görünümünü korudu.

Zirve öncesi büyüme kompozisyonu zayıftı

çeyrek verileri büyümenin kompozisyonundaki kırılganlığı net bir şekilde ortaya koydu. Sanayi üretiminde daralma devam ederken, büyüme neredeyse tamamen hanehalkı tüketimi tarafından taşındı. Yüksek enerji maliyetleri ile özel sektör yatırımlarındaki durgunluk bir araya geldiğinde, toparlanmanın geneline yayılması mümkün olmadı.

Zirve neden geldi?

Son verilerle kaydedilen zirve, yapısal bir iyileşmeden çok konjonktürel ve teknik faktörlerin birleşiminden kaynaklanıyor. Düşük baz etkisi, hizmetler sektöründe PMI'ın yeniden 50 eşiğinin üzerine çıkması ve ertelenmiş stok yenileme talebi büyümeyi yukarı taşıyan ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle mevcut zirve, ekonominin potansiyel büyüme oranına döndüğü anlamına gelmiyor.

Fransa 10 ay sonra büyümeye döndü, Hollanda beklentiyi aştı

Durgunluğun merkezi Almanya olarak kalmaya devam ediyor. Eurostat verilerine göre Almanya 3. çeyrekte %0 büyüme ile yatay kaldı ve 2022 sonundan bu yana yalnızca iki çeyrekte pozitif büyüme kaydedebildi.

Fransa'da ise tablo tersine döndü. S&P Global tarafından açıklanan verilere göre özel sektör faaliyeti eylülde son 25 ayın en hızlı büyümesine ulaştı ve bileşik PMI 48,5'ten 51,2'ye yükseldi. Eurostat'a göre Fransa 3. çeyrekte %0,5 büyüyerek bölge ortalamasını yukarı taşıdı.

Hollanda ekonomisi de beklentileri aştı ve 3. çeyrekte %0,4 büyüdü. Büyümeye en büyük katkı 0,5 puanla net ihracattan gelirken, kamu tüketimi %1,1 ile sürpriz yaptı. Hanehalkı tüketimi %0,3 ile ivmesini korusa da yatırımlar %1,6 daralarak manşet büyümeyi aşağı çekti.

Ayrışma netleşti

Euro Bölgesi 3. çeyrekte %0,2 büyüdü, revizede %0,3'e çıktı. Ülkeler arasında ayrışma belirginleşti.

İrlanda %2,3 ile en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Onu %1,3 ile Kıbrıs, Malta ve Romanya takip etti. Büyük ekonomilerde İspanya %0,6, Fransa %0,5, Hollanda %0,4 ile ortalamanın üzerinde kalırken, Almanya %0 ve İtalya %0,1 ile yatay kaldı.

Malta yıllık bazda %3,0 ve Kıbrıs yıllık %3,6 büyümeyle pozitif ayrışmayı sürdürdü.

Yapısal makas verimlilik ve sermaye birikiminde açılıyor

Avrupa ekonomisindeki temel sorun konjonktürel değil, yapısal bir nitelik taşıyor. İşgücü verimliliği ABD'nin yaklaşık %20 altında bulunuyor. Ayrışma özellikle 2018 sonrası dönemde hızlandı. Bu dönemde ABD'de verimlilik artışı %2,4 olurken, Euro Bölgesi'nde artış %0,3 seviyesinde kaldı.

Bu ayrışmanın ana kaynağı sabit sermaye yatırımlarındaki farklılıktan kaynaklanıyor. 2021-2026 döneminde ABD'de şirketlerin ekipman ve tesise yönelik reel yatırımları %40 oranında artarken, Euro Bölgesi'nde bu artış %12 seviyesinde kaldı.

Kalıcılık için yatırım ve verimlilik koşulu belirleyici olacak

Açıklanan son veriler kısa vadede 3,5 yılın zirvesine işaret etse de, bu zirve seviyesi potansiyel büyümenin altında kalmaya devam ediyor. Fransa'nın 25 ayın zirvesine çıkması ve Hollanda'nın beklentiyi aşması manşet veriyi yukarı taşıyan ana faktörler oldu.

Kalıcı bir toparlanmanın sağlanabilmesi için iki koşulun yerine gelmesi gerekiyor. Bunlardan ilki verimlilik makasının daralması, ikincisi ise özel sektör yatırımlarının yeniden ivme kazanması olarak öne çıkıyor.

Mevcut tabloda %20'lik verimlilik farkı ve %40'a karşı %12'lik yatırım performansı kapanmadan, Euro Bölgesi'nde gözlenen zirvenin kalıcı bir büyüme patikasına dönüşme olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.