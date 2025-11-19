Euro Bölgesi cari fazlasını yükseltti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ECB verilerine göre, Euro Bölgesinin cari işlem fazlası eylül ayında hafifçe yükseldi. Mal fazlasındaki artış, hizmet ticaretindeki mütevazı düşüşü telafi etti.

Euro Bölgesinin cari işlem fazlası, bir önceki aydaki 22,2 milyar eurodan 23,1 milyar euroya yükseldi. Düzeltilmemiş veriler ise fazlanın 22,3 milyar eurodan 38,1 milyar euroya çıktığını gösterdi.

Eylül ayı sonuna kadar olan 12 aylık dönemde fazla, blokun GSYH'sının yüzde 2,0'sine eşit oldu. Bu oran, bir önceki 12 aylık dönemdeki yüzde 2,7'lik oranın altında kaldı.