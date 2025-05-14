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Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde

Euro Bölgesi CDS'leri 56 baz puan ile 8 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi CDS'leri 8 haftanın en düşüğünde
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ABD-Çin ticaret anlaşması, ABD-Suudi Arabistan ortaklığı ve beklenenden daha düşük çıkan ABD enflasyon verisinin ardından yatırımcı duyarlılığının artmasıyla, kredi temerrüt takasları kullanılarak euro cinsinden kredilerin temerrüde karşı sigortalanmasının maliyeti sekiz haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ActivTrades'in kıdemli analisti Ricardo Evangelista bir notunda, “ABD-Çin ticaret çatışmasının devam eden gerilimi, yatırımcılar arasında iyimserliği körüklüyor ve risk iştahını artırıyor” dedi.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro yatırım sınıfı kredi temerrüt swaplarını izleyen iTraxx Europe Ana Endeksi salı günü 56 baz puana düştü ve sekiz haftanın en düşük seviyesi olan bu seviyede işlem görüyor.

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