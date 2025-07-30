Euro Bölgesi, durgunluk beklentilerinin üstesinden geldi

Eurostat’ın yayımladığı öncü verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi’nde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre %0,1 artarak durgunluk beklentilerini boşa çıkardı. Yıllık bazda ise ekonomi %1,4 büyüyerek %1,2 olan piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Her ne kadar bu oran, ilk çeyrekte kaydedilen %0,6’lık büyümenin gerisinde kalsa da — ki o veri, ABD şirketlerinin yeni tarifeler öncesi ithalatı öne çekmesinden kaynaklanan geçici bir etkiden dolayı şişmişti — ikinci çeyrek verileri daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye işaret ediyor.

Büyüme, özellikle İspanya’nın çeyreklik bazda %0,7 ve Fransa’nın %0,3’lük güçlü performanslarıyla desteklenirken, Almanya ve İtalya ekonomileri %0,1 oranında daraldı. İrlanda’nın da büyümeye olumlu katkı sağladığı bildirildi.

Son yayımlanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de hizmetler ve imalat sektörlerinde beklenenden daha hızlı bir toparlanma olduğunu ortaya koyarak iş dünyası güveninin arttığını gösterdi.

ABD’nin Avrupa Birliği, Japonya ve Birleşik Krallık ile imzaladığı yeni ticaret anlaşmaları, küresel ticaret belirsizliğini azaltarak bölge ekonomisi için olumlu bir zemin oluşturdu. Her ne kadar bu anlaşmalar bazı yeni tarifeleri beraberinde getirse de, ekonomistlere göre bu durum Euro Bölgesi büyümesini yıllık bazda 0,2 ila 0,4 puan düşürebilir ve bu etki büyük ölçüde mevcut projeksiyonlara yansımış durumda.

Avrupa Birliği genelinde ise ikinci çeyrekte GSYH %0,2 büyürken, yıllık büyüme oranı %1,5 olarak gerçekleşti.

Veriler, iş dünyasının yeni ticaret düzenine uyum sağladığını gösterirken, ECB’nin daha fazla faiz indirimi konusunda aceleci davranmasına gerek kalmayabileceğine işaret ediyor.