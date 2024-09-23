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Euro Bölgesi ekonomisi alarm vermeye devam ediyor

Euro Bölgesi’nde PMI verileri beklentilerin altında kaldı. Euro Bölgesi'nde hizmet sektörü “görece” yatay seyrederken, imalat sektöründeki düşüşün hızlanmasıyla, iş faaliyetleri eylül ayında keskin ve beklenmedik bir şekilde daraldı.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi ekonomisi alarm vermeye devam ediyor
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Düşüş, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın düşüşünün derinleştiği ve para birliğinin ikinci büyük ekonomisi olan Fransa'nın ağustos ayındaki Olimpiyatlar nedeniyle yaşanan artışının ardından daralmaya geri döndüğü verilerin ardından, genel bir görünüm sergiledi.

S&P Global ve Markit tarafından derlenen HCOB Bileşik Satın Alma Yöneticileri Ön Endeksi (PMI), bu ay şubat ayından bu yana ilk kez büyümeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin altına düşerek ağustos ayındaki 51,0'dan 48,9'a geriledi. Bu piyasa beklentisi olan 50,5 seviyesinin oldukça altında bir rakama işaret ediyor.

HCOB baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Euro Bölgesi durgunluğa doğru gidiyor. Yeni siparişlerdeki hızlı düşüş ve sipariş birikimi göz önüne alındığında, ekonominin daha da zayıflayacağını öngörmek için fazla hayal gücüne gerek yok." dedi.

Veriler, beklentilerin çok altında kaldı

Genel talep sekiz ayın en hızlı oranında geriledi. Yeni iş endeksi ise 49,1'den 47,2'ye düştü.

Hizmetler PMI, 52,9'dan 50,5'e geriledi ve piyasa beklentisi olan 52,1 seviyesinin altında kaldı.

İki yıldan uzun süredir 50'nin altında olan ve 45,6 olarak tahmin edilen imalat sektörü PMI, 45,8'den 44,8'e düştü. Analistler düşüşün 45,6 seviyesinde sınırlı olmasını bekliyorlardı.

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