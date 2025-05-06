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Euro Bölgesi ekonomisi nisanda sınırlı büyüdü

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite nisan ayında sınırlı artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi ekonomisi nisanda sınırlı büyüdü
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S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi ekonomisi nisan ayında hafif düzeyde genişledi. Zayıf talep koşulları büyüme hızını sınırladı.

Mart ayında 50,9 seviyesinde belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, nisanda 50,4 oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde martta 51 olan hizmet sektörü PMI ise nisanda son 5 ayın en düşüğü olan 50,1 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasa beklentileri, nisanda bileşik PMI’ın 50,1, hizmet PMI'ın 49,7 olması yönündeydi.​​​​​​

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Böylece, Euro Bölgesi’nde yıl başından bu yana özel sektör iş faaliyetlerinde sürekli bir artış yaşandı.

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