Euro Bölgesi ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,3 yükseleceği yönündeydi.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Romanya ve Litvanya'da yüzde 0,2, İrlanda ve Finlandiya'da yüzde 0,1 azaldı. Söz konusu dönemde Almanya, İtalya ve Macaristan'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Finlandiya'da yüzde 0,9 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

AB'nin eylül ayı dış ticaret fazlası 19,4 milyar Euro oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 228,2 milyar Euro, ithalatı yüzde 3,8 yükselerek 211,9 milyar Euro oldu. Böylece AB, söz konusu ayda 16,3 milyar Euro dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise eylülde ihracat 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 artışla 256,5 milyar Euro, ithalat yüzde 5,3 yükselişle 237,1 milyar Euro oldu. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası eylülde 19,4 milyar Euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 53,1 milyar Euro ile ABD, 29,3 milyar Euro ile İngiltere, 18,5 milyar Euro ile İsviçre, 16,7 milyar Euro ile Çin ve 9,1 milyar Euro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 49,8 milyar Euro ile Çin, 30,9 milyar Euro ile ABD, 13,2 milyar Euro ile İngiltere, 11,8 milyar Euro ile İsviçre ve 8,4 milyar Euro ile Türkiye oldu.