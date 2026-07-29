Euro Bölgesi ekonomisinde kalıcı bir canlanma mı başlıyor?

Euro Bölgesi’nde ekonomik çarklardaki hareketlilik tek bir alana bağımlı kalmayıp, hem hizmet hem de imalat kollarının kolektif katkısıyla gerçekleşti. Hizmet odaklı iş hacmi endeksi, önceki dönemlerdeki zayıf seyrini kırarak 51,6 puana yükselirken; sanayi üretiminin en güçlü öncü göstergesi olan imalat PMI verisi de 52 puana tırmandı. Her iki ana lokomotif sektörün de kritik eşiğin üzerinde konumlanması, iç ve dış talepteki yapısal ivmelenmenin eş zamanlı olarak devreye girdiğini kanıtladı.

Yeni siparişler ve istihdam pazarında hareketlilik

Toparlanmanın arkasındaki temel dinamik, yeni siparişlerde gözlenen kararlı artış dalgası ve küresel pazarlardaki canlanma oldu. Dış talebin hareketlenmesi ihracat kayıplarını yavaşlatırken, şirketlerin kapasite kullanım oranlarını artırmalarını sağladı. Geleceğe yönelik iş akışının güçlenmesi ve üretim planlamalarının uzun vadeli bir perspektife oturmasıyla birlikte işletmeler istihdam pazarında da yeniden düğmeye bastı; böylece yılın ilk çeyreğinden bu yana ilk kez anlamlı bir kadro artışı kaydedildi.

Bölge ekonomilerinde farklılaşan performanslar

Bölge genelindeki büyük ekonomiler bu pozitif trende farklı oranlarda katkı sağlayarak asimetrik bir görünüm sundu. Almanya, aylardır süren durgunluğun ardından temmuz ayında yeniden genişleme alanına geçerek Euro Bölgesi'ne güçlü bir moral aşıladı. Buna karşın Fransa tarafında daralma hızı yavaşlasa da tam bir toparlanma henüz sağlanamadı; ancak bölgenin diğer üyelerinde son sekiz ayın en güçlü kolektif büyüme performansı izlendi.

Küresel riskler ve enflasyonist baskı masada

Bu pozitif tabloya rağmen, yakalanan ivmenin sürdürülebilirliği önünde küresel ekonomiden kaynaklanan çok katmanlı yapısal riskler bulunmaya devam ediyor. Girdi maliyetlerindeki artış hızı küresel tedarik zincirlerinin gevşemesiyle yavaşlama eğilimine girse de çekirdek enflasyonist baskıyı tam anlamıyla kırabilecek bir seviyeye henüz ulaşamadı. Özellikle Orta Doğu eksenli tırmanan jeopolitik gerilimlerin lojistik koridorları, deniz ticaret hatlarını ve navlun fiyatlarını doğrudan sabote etmesi, sanayicinin hammaddeye erişim maliyetlerini öngörülemez bir şekilde yukarı çekiyor. Enerji piyasalarında yaşanan ani fiyat dalgalanmaları ve ham petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlilik, Avrupa genelinde enerji bağımlılığı yüksek olan üretim tesislerinin marjlarını daraltarak stagflasyonist bir sarmalı tetikleme potansiyeli taşıyor. İşletmelerin artan bu maliyet yükünü nihai tüketici fiyatlarına yansıtma eğilimi, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu gevşetmesini zorlaştırırken, temmuz ayında yakalanan bu hassas sanayi canlanmasının kalıcı bir ekonomik genişlemeye dönüşmesini sekteye uğratabilecek en büyük tehdit olarak masada duruyor.