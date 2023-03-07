Euro Bölgesi enflasyon beklentisi, Ocak'ta geriledi
Euro bölgesi tüketicileri arasında enflasyon beklentileri Ocak ayında düştü, ancak ücret artışı beklentileri artmaya devam etti.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine göre, Euro bölgesindeki tüketicilerin enflasyon beklentileri gerilerken, ücret talepleri ise diri kalmaya devam ediyor.
Gerileyen genel enflasyonun yanında, temel fiyat baskıları ve hızla artan ücretlerin yol açtığı fiyat artışının, ECB'nin beklenenden çok daha sıkı politika izlemesine yol açacağı düşünülüyor.
Euro bölgesinin en büyük ekonomilerinin altısında yaklaşık 14.000 tüketiciden gelen medyan tahminlerine göre, önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentileri bir ay önceki yüzde 5,0'dan yüzde 4,9'a geriledi.
Ayrıca hanehalkı, ortalama olarak nominal gelirlerinin önümüzdeki süreçte yüzde 1,3 artmasını bekliyor.