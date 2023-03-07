Euro Bölgesi enflasyon beklentisi, Ocak'ta geriledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine göre, Euro bölgesindeki tüketicilerin enflasyon beklentileri gerilerken, ücret talepleri ise diri kalmaya devam ediyor.

Gerileyen genel enflasyonun yanında, temel fiyat baskıları ve hızla artan ücretlerin yol açtığı fiyat artışının, ECB'nin beklenenden çok daha sıkı politika izlemesine yol açacağı düşünülüyor.