Euro Bölgesi enflasyonu 20 ayın zirvesine çıktı

Euro Bölgesi’nde tüketici enflasyonu mayısta yüzde 3,2'ye yükseldi. Böylece enflasyon, Eylül 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etti.

Bölge genelinde enflasyon şubatta yüzde 1,9, martta yüzde 2,6, nisanda yüzde 3 düzeyindeydi.

Enerji fiyatları enflasyonu yukarı çekti

Enflasyondaki ana sürükleyici kalem enerji oldu. Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 10,8 artarak Şubat 2023’ten bu yana en sert yükselişini kaydetti. Artışta Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin yol açtığı arz kısıtları etkili oldu.

Hizmet enflasyonu hızlandı

Hizmetler enflasyonu nisan ayındaki yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,5’e yükselerek dikkat çekti. Sanayi ürünleri (enerji hariç) fiyat artışı da yüzde 0,8’den yüzde 0,9’a çıktı.

Buna karşılık gıda, alkol ve tütün ürünlerinde enflasyon yüzde 2,4’ten yüzde 1,9’a gerileyerek yavaşladı.

Çekirdek enflasyonda yükseliş

Enerji ve gıda hariç tutulan çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,2’den yüzde 2,6’ya çıkarak fiyat baskılarının geniş tabana yayıldığına işaret etti.

Euro Bölgesi’nin büyük ekonomilerinde enflasyon eğilimleri farklılık gösterdi. İspanya’da enflasyon yüzde 3,5’ten 3,6’ya, Hollanda’da yüzde 2,5’ten 3,4’e, İtalya’da yüzde 2,8’den 3,2’ye ve Fransa’da yüzde 2,5’ten 2,8’e yükseldi.

Almanya’da ise enflasyon yüzde 2,9’dan 2,7’ye gerileyerek sınırlı bir yavaşlama kaydetti.