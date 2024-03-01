Euro Bölgesi enflasyonu beklenenden az geriledi

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi genelinde enflasyon, bir önceki aydaki yüzde 2,8 seviyesinden Şubat ayında yüzde 2,6'ya geriledi; bu oran yüzde 2,5 beklentilerinin biraz üzerinde kaldı.

Ancak çekirdek rakamlar yüzde 3,3'ten sadece yüzde 3,1'e geriledi; yüzde 2,9'luk beklentilerin altında kaldı ve ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.