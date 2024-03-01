  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi enflasyonu beklenenden az geriledi
Takip Et

Euro Bölgesi enflasyonu beklenenden az geriledi

Euro Bölgesi enflasyonu şubat ayında düştü; ancak çekirdek fiyat artışı yüksek kaldı.

Haber Merkezi
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi enflasyonu beklenenden az geriledi
Takip Et

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi genelinde enflasyon, bir önceki aydaki yüzde 2,8 seviyesinden Şubat ayında yüzde 2,6'ya geriledi; bu oran yüzde 2,5 beklentilerinin biraz üzerinde kaldı.

Ancak çekirdek rakamlar yüzde 3,3'ten sadece yüzde 3,1'e geriledi; yüzde 2,9'luk beklentilerin altında kaldı ve ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.

Oba Makarna açılışta tavan olduOba Makarna açılışta tavan olduBorsa Haberleri

 