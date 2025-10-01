  1. Ekonomim
Euro bölgesinde enflasyon eylül ayında yüzde 2,2'ye yükselerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı, bu durum nisan ayından bu yana bir ilk oldu. Ancak piyasa katılımcıları ve ekonomistler, bu artışa rağmen ECB'nin faiz oranlarını sabit tutmaya devam edeceği konusunda hemfikir.

Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2 hedefinin üzerine çıktı
Ekonomistlerin yüzde 2,2'lik beklentisiyle uyumlu gelen veri, ECB'nin faiz oranlarını üçüncü kez üst üste yüzde 2 seviyesinde sabit tutacağı yönündeki güçlü konsensüsü değiştirmedi.

Capital Economics baş Avrupa ekonomisti Andrew Kenningham, enflasyondaki küçük artışın AMB'deki 'oranların şimdilik iyi bir yerde olduğu' görüşünü değiştirmeyeceğini belirtti. Kenningham, enflasyonun aralık ayına kadar yüzde 1,5'e düşmesini ve gelecek yıl hedef altında kalmasını beklediklerini, bunun da ECB'yi faiz indirimlerine yönlendireceğini öngörüyor.

Öte yandan, euro dolar karşısında yüzde 0,1'lik artışla 1,175 seviyesinde sabit kaldı. ECB Başkanı Christine Lagarde geçen ay gazetecilere 'enflasyon istediğimiz yerde' açıklamasını yapmıştı. Frankfurt'taki politika yapıcılar, haziran 2024'ten başlayarak sekiz adımda borçlanma maliyetlerini daha önce yarıya indirmişti. Piyasa katılımcıları, AB'nin temmuz sonunda ABD ile bir ticaret anlaşması yapmasından bu yana ek faiz indirim beklentilerini azalttı; takas piyasalarına göre önümüzdeki yıl bu zamana kadar çeyrek puanlık bir indirim olasılığı yüzde 50'nin altında seyrediyor.

