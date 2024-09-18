Euro Bölgesi enflasyonu yüzde 2,2'ye geriledi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2'ye geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ağustos ayı nihai enflasyon verilerine göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentileri, ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB Bölgesi'nde de düşüş

AB'de temmuzda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,4'e geriledi. AB'de TÜFE ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,1 olarak tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,88 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,46 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,11 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0,29 ile enerji ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre ağustosta enflasyonun yıllık bazda en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 4,3 ile Belçika ve yüzde 4 ile Polonya oldu.

Ağustos yıllık enflasyonu İtalya'da yüzde 1,2, Almanya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 2,2 ve İspanya'da yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda sabit kaldı

Euro Bölgesi'nde bir diğer veri de inşaat üretimi oldu. Temmuzda önceki aya göre değişmedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,2 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi temmuzda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,7 ile Belçika’da, yüzde 6,8 ile Çekya’da ve yüzde 3,2, ile Slovenya’da tespit edildi. En fazla düşüş ise yüzde 2,2 ile Fransa’da, yüzde 1,6 ile Slovakya’da ve yüzde 1,3 ile Hollanda’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya’da yüzde 12, Hollanda’da yüzde 7,8 ve İsveç’te yüzde 7,5 azalırken, Bulgaristan ve İspanya’da yüzde 2,5, Çekya’da yüzde 2 arttı.