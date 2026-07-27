Euro Bölgesi geniş para arzı M3 artışıyla piyasa beklentilerini geride bıraktı

Avrupa genelinde ticari firmaların nakit varlıklarını mevduat hesaplarında tutma eğilimi, haziran döneminde likidite hacmini %3,3 ile tahminlerin üzerine taşıdı. Finansal sisteme yönelen bu kaynak artışına rağmen, yüksek faiz ortamının etkisiyle özel sektör borçlanma talebi ve kredi genişlemesi duraklama evresinde kalmayı sürdürüyor.

Para arzı bileşenlerinde şirket mevduatları kaynaklı hacim genişlemesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanan haziran ayı parasal gelişmeler raporu, bölgedeki likidite hacminin kademeli olarak genişlemeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Euro Bölgesi'nde geniş para arzı M3, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 artış göstererek %3,2 olan konsensüs beklentisini geride bıraktı. Bu büyüme ivmesinde hanehalkı harcamalarından ziyade, kurumsal firmaların likit kalma eğilimini sürdürmesi ve şirket mevduatlarındaki nakit birikiminin hız kazanması belirleyici rol oynadı. Likiditenin bankacılık sisteminde kalmaya devam etmesi, ekonomik aktivitedeki durgunluğa rağmen finansal sistemdeki fonlanma kapasitesinin güçlü kaldığına işaret ediyor.

Kredi büyümesindeki durağan seyir ve özel sektörün borçlanma eğilimi

Geniş para arzındaki bu tırmanışa karşın, reel ekonominin finansman bacağını oluşturan kredi hacminde benzer bir sıçrama gözlenmiyor. Haziran döneminde özel sektöre ve şirketlere verilen banka kredilerinin yıllık büyüme hızı, bir önceki aylardaki durağan seyrini koruyarak anlamlı bir değişim sergilemedi. ECB'nin sıkı para politikası adımlarının ve yüksek borçlanma maliyetlerinin yatırım iştahını baskılamaya devam etmesi, kredi talebinin zayıf kalmasındaki temel etken olarak öne çıkıyor. Ticari bankaların kredi standartlarını sıkı tutması ve şirketlerin yeni yatırımlar yerine mevcut kaynaklarını korumaya yönelmesi, kredi mekanizmasındaki durgun yapıyı destekliyor.

ECB faiz politikası öncesinde parasal göstergelerin sinyalleri

Açıklanan parasal göstergeler, ECB'nin önümüzdeki aylarda atacağı faiz adımlarına ve makroekonomik tahminlerine yönelik önemli ipuçları barındırıyor. Para arzı M3'teki beklenti üzeri artış, piyasada henüz enflasyonist baskıları tamamen ortadan kaldıracak bir likidite daralmasının yaşanmadığını gösteriyor. Ancak kredi büyümesinin canlanamaması, sıkılaşma adımlarının reel ekonomi üzerinde hedeflenen soğuma etkisini ürettiğini kanıtlıyor. Finansal koridorlarda, para arzı ve kredi mekanizmasındaki bu ayrışmanın, politika yapıcıların faiz indirim döngüsünde aceleci davranmamasını ve temkinli duruşu bir süre daha korumasını gerektirebileceği öngörülüyor.