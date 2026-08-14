Euro Bölgesi haziranda 8,6 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı uluslararası ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artarak 272,5 milyar euroya, ithalatı ise yüzde 13,1 yükselerek 263,9 milyar euroya ulaştı.

Böylece Euro Bölgesi, haziranda 8,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Euro Bölgesi, geçen yılın haziran ayında 4,8 milyar euro, mayıs ayında ise 7,8 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

AB'nin ihracatı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 241,5 milyar euroya, ithalatı yüzde 13,5 yükselerek 237,7 milyar euroya ulaştı.

Böylece AB, haziranda 3,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi. AB, geçen yılın aynı ayında 5,2 milyar euro ticaret fazlası vermişti.

En fazla ihracat ABD'ye yapıldı

Haziranda AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 45,7 milyar euroya ABD, 32,4 milyar euroya İngiltere, 20,5 milyar euroyla İsviçre, 18,8 milyar euroyla Çin ve 9,7 milyar euroyla Türkiye oldu.

Aynı dönemde AB'ye en fazla ihracat yapan ülkeler ise 53,9 milyar euroyla Çin, 34,5 milyar euroyla ABD, 15,3 milyar euroyla İngiltere, 12,5 milyar euroyla İsviçre, 8,8 milyar euroyla Norveç ve 8,5 milyar euroyla Türkiye olarak sıralandı.