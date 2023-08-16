Euro Bölgesi ılımlı büyüme gösterdi

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Euro Bölgesi'nin gayrisafi yurtiçi hasılası, 2023'ün ilk çeyreğinde yatay seyreden büyümeye kıyasla nisan-haziran döneminde yüzde 0,3 oranında büyüdü.

Yıllık bazda ise Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,6 oranında büyüdü.

İkinci çeyrek GSYH verileri, kış yarıyılında Euro Bölgesi'nin durgun ekonomik performansından küçük bir toparlanmaya işaret ediyor.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziran ayında pozitif bir sürpriz yaptı. Bölge'nin büyük ekonomilerindeki durgunluğa rağmen Euro Bölgesi'nin sanayi üretimi haziran ayında beklenmedik bir şekilde arttı.

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre, toplam üretim haziran ayında bir önceki aya kıyasla %0,5 arttı. Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistlere göre bu artış, aylık %0,6'lık düşüş beklentisini boşa çıkardı.

Haziran ayında üretime geçen yılın aynı ayına göre üretim yüzde %1,2 düştü. Ekonomistler ise %4,2'lik düşüş bekliyorlardı.

Mayıs ayı üretimi değişimi ise %0,2'lik artışa yüzde 0,0'a revize edildi.

Haziran ayında Euro bölgesinde enerji üretimi artarken, tüketim malları ve sermaye malları da dahil olmak üzere diğer ürünlerin üretimi düştü.