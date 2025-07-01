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Euro Bölgesi imalat PMI 49,5 puana çıktı

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayında 49,5 puana yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi imalat PMI 49,5 puana çıktı
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Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci haziran ayında da sürdü.

Euro Bölgesi'nde mayısta 49,4 olan imalat sanayi PMI, haziranda 49,5'e yükseldi. Böylece, Euro Bölgesi haziran ayı imalat sanayi PMI son 34 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi'nde haziran ayında fabrika üretimi 4 ay boyunca artış gösterdi.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

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