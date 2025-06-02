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Euro Bölgesi imalat sanayi PMI yükseldi

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayıs ayında 49,4 puana yükseldi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi imalat sanayi PMI yükseldi
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Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Euro Bölgesi'nin mayıs ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektöründeki toparlanma süreci mayıs ayında da devam etti.

Euro Bölgesi'nde nisanda 49 olan imalat sanayi PMI, mayısta 49,4'e çıktı. Böylece, Euro Bölgesi mayıs ayı imalat sanayi PMI son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi'nde mayıs ayında fabrika üretimi son 3 ay boyunca artış göstermiş oldu.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

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