Euro Bölgesi imalat sektörü daralmaya geri döndü

Üretim yedinci ay üst üste büyüdü, ancak büyüme hızı önemli ölçüde yavaşladı. Daralma, altı ayın en hızlı düşüşünü kaydeden yeni siparişlerdeki belirgin azalmadan kaynaklandı. İhracat siparişleri de üçüncü ay üst üste azaldı. İmalatçılar personel sayısını azaltırken istihdamdaki düşüş devam etti.

Euro Bölgesi genelinde performans düzensizdi. Hollanda, Temmuz 2022'den bu yana en güçlü büyümeyle başı çekerken, bloğun en büyük üç ekonomisi olan Almanya, Fransa ve İtalya daralma bölgesinde kaldı.

HCOB Baş Ekonomisti, sektörün birçok olumsuzluğa rağmen "dayanıklılık" gösterdiğini, ancak ABD gümrük vergileri ve siyasi belirsizlikten kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.