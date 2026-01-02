AB'de imalat 10 ayın ardından geriledi: Almanya daraldı, Fransa ve İngiltere pozitif ayrıştı

Euro Bölgesi imalat sektörü, yılın son ayında yeniden zayıflama sinyalleri verdi. HCOB PMI verilerine göre aralık ayında fabrika üretimi Şubat 2025’ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti. Talepteki bozulma hızlanırken, yeni siparişlerdeki gerileme yaklaşık bir yılın en sert seviyesine ulaştı.

S&P Global tarafından derlenen HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI, Kasım ayındaki 49,6 seviyesinden Aralık’ta 48,8’e gerileyerek dokuz ayın en düşük değerini aldı. Üretim alt endeksi de 50,4’ten 48,9’a düşerek on ayın en zayıf seviyesine indi. Endekslerin 50 eşik değerinin altında kalması, sektörde faaliyet koşullarının bozulduğuna işaret etti.

Dokuz ay üst üste artış gösteren fabrika üretimi Aralık’ta düşüşe geçerken, gerilemenin ana nedeni yeni siparişlerdeki hızlanan azalma oldu. Toplam yeni iş hacmi son iki ayda üst üste daralırken, özellikle ihracat siparişleri 11 ayın en hızlı düşüşünü kaydetti. Zayıf talep, firmaların indirim uygulamalarına rağmen satışları desteklemeye yetmedi.

Ülkeler arası farklılık

Bölge genelinde görünüm ülkeler arasında farklılık gösterdi. Almanya’da imalat koşulları Şubat 2024’ten bu yana en sert bozulmayı yaşarken, İtalya ve İspanya yeniden daralma bölgesine girdi. Fransa ise ayrışarak imalat PMI’ını 42 ayın en yüksek seviyesine taşıdı ve Haziran 2022’den bu yana en güçlü toparlanmayı gösterdi.

Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, 2026’ya yönelik beklentilerin görece iyimser kaldığını, ancak siparişlerdeki zayıflık ve temkinli şirket davranışlarının euro bölgesi imalatı için önemli bir risk oluşturduğunu belirtti.

Almanya imalat sektörü 2025 sonunda yeniden daraldı

Almanya’nın imalat sektörü, 2025’in sonunda talepteki sürekli düşüş nedeniyle yeniden daralma sürecine girdi. Aralık ayında üretim, son 10 ayda ilk kez geriledi.

S&P Global tarafından derlenen HCOB nihai satın alma yöneticileri endeksi (PMI), kasımda 48,2 iken aralıkta 47,0’a düştü. Ön açıklamada 47,7 olarak ölçülen endeks, 50’nin altındaki seviyelerle sektörde daralmaya işaret ediyor.

Almanya’da ihracat sert düştü

Daralmanın en önemli nedeni, ihracat satışlarındaki sert düşüş oldu. İhracat, aralık itibarıyla üst üste beşinci ayda gerilerken, düşüş hızı Aralık 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hamburg Commercial Bank Başekonomisti Cyrus de la Rubia, “İmalat sektörü 2025’in başlarında toparlanma sinyalleri vermişti, ancak aralıkta yatırım ve tüketim mallarındaki zayıflıkla yeniden derinleşti” dedi.

Anket, istihdam, satın alma faaliyetleri ve girdi stoklarında daha derin kesintiler yaşandığını ortaya koydu. İş gücü sayısı son altı ayın en hızlı düşüşünü kaydetti.

Buna karşın üreticiler geleceğe dair iyimserliğini koruyor. Yeni ürünler ve hükümet destekli altyapı projeleri ile savunma ekipmanlarına yönelik artan talebin 2026’da sektöre destek olabileceği öngörülüyor. De la Rubia, “Altyapı yatırımlarının başlaması ve savunma ekipmanına yönelik güçlü talep ile 2026’da tablo farklı olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa imalatında 3,5 yılın en güçlü toparlanması

Fransa imalat sektörü, Aralık 2025’te son 3,5 yılın en güçlü iyileşmesini kaydetti. HCOB Fransa İmalat PMI verilerine göre iş koşulları, özellikle ihracat siparişlerindeki belirgin artışın etkisiyle toparlanırken, istihdam yeniden büyüme bölgesine geçti.

Mevsimsellikten arındırılmış HCOB Fransa İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayındaki 47,8 seviyesinden Aralık’ta 50,7’ye yükseldi. Böylece endeks, Haziran 2022’den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterirken, üç aylık bozulma süreci sona erdi. PMI’yi oluşturan beş ana alt kalemin tamamı aralık ayında olumlu yönde katkı sağladı.

Kasım ayında sert daralan üretim hacimleri Aralık’ta neredeyse dengelendi. Üretimdeki toparlanmada, yeni ihracat siparişlerindeki hızlanma belirleyici oldu. Doğu ve Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika’nın bazı bölgelerine yapılan satışlarda artış yaşanırken, ihracat talebi yaklaşık dört yılın en güçlü artışını kaydetti. Bu gelişme, yurt içi pazardaki zayıf talebi kısmen dengeledi ve toplam yeni siparişlerdeki düşüş Mayıs 2025’ten bu yana en ılımlı seviyeye geriledi.

Fransa’da istihdam olumlu

İstihdam cephesinde de olumlu bir tablo ortaya çıktı. İmalat sektöründe çalışan sayısı sekiz ayın yedisinde artarken, aralık ayındaki istihdam artışı Ağustos 2024’ten bu yana en hızlı seviyede gerçekleşti. Buna karşılık firmalar satın alma faaliyetlerini ve stoklarını azaltmaya devam etti, ancak düşüş hızları yavaşladı.

Girdi maliyetlerindeki artış 14’üncü ayına girerken, enflasyon hızı zayıfladı. Üretici fiyatları ise Ağustos 2025’ten sonra ilk kez yükseldi. Üreticiler, 2026 için büyüme beklentilerini korurken, siyasi belirsizliklerin iyimserliği sınırladığı belirtildi.

Hamburg Commercial Bank ekonomistlerinden Jonas Feldhusen, verilerin 2025’in “beklenenden daha olumlu” kapandığını gösterdiğini belirterek, savunma ve havacılık gibi alanlardan gelebilecek büyük ölçekli ihracat siparişlerinin sektörü destekleyebileceğini söyledi. Ancak Feldhusen, siyasi belirsizliklerin ve zayıf iç talebin 2026 görünümü üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

İngiltere'de imalat sektörü 15 ayın en hızlı büyümesini kaydetti

İngiltere'nin imalat sektörü Aralık 2025’te son 15 ayın en hızlı büyümesini gösterdi, ancak öncü verilerin altında kaldı. S&P Global’in hazırladığı satın alma yöneticileri endeksi (PMI), aralık ayında kasım ayındaki 50,2’den 50,6’ya yükseldi. Öncü veriler ise 51,2 seviyesini işaret etmişti.

Endeks, kasım ayı öncesinde 13 ay boyunca daralma bölgesinde seyretmişti.

Aralık ayındaki büyümenin bir kısmı stok artırımlarından kaynaklandı. Anket, ekonominin yılın sonunda ivme bulmakta zorlandığını ortaya koydu. İngiltere Merkez Bankası, dördüncü çeyrek için sıfır büyüme öngörmüştü.

Maliye Bakanı Rachel Reeves, kasım sonunda açıkladığı bütçede 26 milyar sterlinlik vergi artışı duyurdu, ancak çoğunu erteledi ve işletmeleri büyük ölçüde muaf tuttu. Bu durum, 2024’teki ilk bütçesinden farklı olarak iş dünyasına kısmi rahatlama sağladı.

Yeni siparişler Aralık 2025’te hafif de olsa artarak Eylül 2024’ten bu yana ilk kez yükseldi. İhracat ve istihdamda da zayıf seyirden sonra istikrar işaretleri görüldü. Jaguar Land Rover’ın siber saldırı sonrası üretime dönmesi de sektöre destek verdi.

S&P Global Market Intelligence Direktörü Rob Dobson, “2026’nın başlangıcı, bu geçici destekler ortadan kalktığında büyümenin sürdürülebilir olup olmadığını gösterecek” dedi.

İngiltere Merkez Bankası’nın geçen ayki faiz indiriminin talebi destekleyebileceği belirtilse de, iş dünyası iyimserliği üç ay sonra ilk kez geriledi. Yüksek maliyetler, artan vergiler, azalan rekabet gücü, jeopolitik belirsizlikler ve hükümet politikalarının olası etkileri endişe kaynağı olarak sıralandı.

Anket, enflasyon göstergelerinin yükseldiğini ortaya koydu. İşletmeler, fiyat artışlarını özellikle 2024 bütçesinde getirilen bordro vergisiyle yükselen işçilik maliyetlerine bağladı.

İngiltere'nin hizmet sektörü için nihai PMI verisi salı günü açıklanacak. Öncü veriler, son iki ayın en yüksek seviyesine işaret etmişti.