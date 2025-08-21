Euro Bölgesi iş aktivitesinde 15 ayın en hızlı büyümesi

S&P Global tarafından derlenen HCOB Euro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Temmuz ayındaki 50,9 seviyesinden Ağustos'ta 51,1'e yükselerek art arda üçüncü aylık iyileşmesini kaydetti ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

50,0'ın üzerindeki okumalar genişlemeyi gösterirken, bu iyileşmede imalat sektöründeki belirgin toparlanma öne çıktı.

İmalat PMI'ı 49,8'den 50,5'e çıkarak üç yıldan fazla bir süredir ilk kez büyüme bölgesine girerken, üretim alt endeksi de son üç buçuk yılın en hızlı artışını gösterdi.

Hizmet sektörü aktivitesi ise 51,0'dan 50,7'ye gerileyerek daha yavaş bir genişleme kaydetti.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hizmet sektöründeki artan maliyet baskılarına dikkat edeceğini, zira ECB'nin enflasyonu düşürmek için ücret artışlarının yavaşlamasına güvendiğini belirtti. Buna rağmen, hizmet sektörü satış fiyatlarındaki enflasyonun aşağı yukarı sabit kalmasının bir miktar rahatlama sağladığı da ifade edildi.