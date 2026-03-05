Euro Bölgesi perakende satışlarında sürpriz gerileme
Euro Bölgesi perakende satışları ocakta beklenmedik şekilde geriledi.
Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ocak ayında beklentilerin aksine düşüş kaydetti. Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre satış hacimleri aylık bazda %0,1 geriledi. Aralık ayında ise satışlar %0,2 artış göstermişti.
Ekonomistler Ocak ayı için %0,3 artış öngörülüyorlardı.
Aralık ayı rakamları da önceki açıklamada yer alan %0,5’lik düşüşten revize edilerek %0,2 artışa çevrildi. Yıllık bazda ise ocak ayında perakende satışlar %2,0 yükseldi.