Euro Bölgesi PMI hizmetlerle desteklendi

Bileşik PMI çıktı endeksi 52,4 ile ekimdeki 52,5 seviyesinin hafif altında kalsa da, son iki buçuk yılın en güçlü genişleme dönemlerinden birini işaret ediyor. Hizmet sektörü 53,1 ile 18 ayın zirvesine çıkarken, imalat tarafı 49,7’ye gerileyerek beş ayın en düşük seviyesini gördü.

Veriler, hizmet sektörünün büyümeyi sürüklediğini, imalatın ise zayıf talep nedeniyle baskı altında kaldığını ortaya koydu. Almanya’da büyüme hız kaybederken, Fransa’da hizmetlerin yeniden büyümeye dönmesiyle faaliyetler neredeyse dengelendi. Euro bölgesinin geri kalanında ise nisan 2023’ten bu yana en güçlü artış kaydedildi.

Yeni siparişler üst üste dördüncü ayda artış gösterdi, ancak imalattaki düşüş nedeniyle hız kaybetti. İhracat siparişleri ekimde olduğu gibi kasımda da hafif geriledi. Girdi maliyetleri sekiz ayın en hızlı artışını kaydederken, satış fiyatları son bir yılın en düşük artışını gösterdi ve şirketlerin kâr marjları daraldı.

HCOB Başekonomisti Dr. Cyrus de la Rubia, imalat sektörünün hâlâ "yönsüzlük içinde" olduğunu, stokların daha da azaltıldığını ve kalıcı bir toparlanmanın birkaç çeyrek uzakta olduğunu söyledi. Almanya ve Fransa’da imalat siparişlerinin düşmeye devam ettiğini, Fransa’da üretim daralmasının hızlandığını belirtti.

De la Rubia, hizmet sektörünü "umut ışığı" olarak tanımladı. Hizmetlerin ekonomideki ağırlığı sayesinde euro bölgesinin dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe göre daha hızlı büyümesi bekleniyor. Ancak hizmetlerde maliyet enflasyonunun hızlanması Avrupa Merkez Bankası için dikkat çekici bir gelişme. Buna karşın satış fiyatlarındaki yavaşlama nedeniyle para politikasında ek sıkılaşma gerekmediğini, aralık ayında faizlerin sabit tutulmasının beklendiğini ifade etti.