Euro Bölgesi PMI verilerinde 'ılımlı resesyon' işareti

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI, kasım ayında hafif bir toparlanma gösterse de, son 5 aydır ekonomik aktivitede daralmaya işaret edilmesi, Euro Bölgesi'nin ılımlı bir resesyona doğru gittiği yönünde değerlendirildi.

S&P Global Euro Bölgesi nihai bileşik PMI kasım ayında ekim ayındaki 47,3 puandan 47,8 puana yükseldi. Ekim ayında PMI 23 ayın en düşük seviyesini görmüştü.

S&P Global ekonomisti Chris Willamson yaptığı değerlendirmede, "Beş aydır PMI'nın daralmaya işaret etmesi Euro Bölgesi'nin resesyona doğru kaymakta olması olasılığını artırıyor" dedi.

Kasım ayında hizmet PMI, 2021 başlarından bu yana görülen en düşük seviye olan 48,5 puana indi. Ekim ayında 48,6 olmuştu.