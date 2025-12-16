Euro Bölgesi PMI verilerinde yavaşlama işareti

Hizmetler PMI Aralık’ta 52,6 seviyesine geriledi. Kasım ayında 53,6 olan endeks, 53,4 olan beklentiyi karşılayamadı ve üç ayın en düşük seviyesine indi. Buna rağmen hizmet sektörü büyümesini sürdürdü.

İmalat sektöründe ise daralma devam etti. Aralık imalat PMI 49,2 olarak ölçüldü. Kasım ayındaki 49,6 seviyesinin altına inen veri, 50,0 olan beklentinin de altında kaldı ve son sekiz ayın en düşük değerini aldı. İmalat üretim endeksi 49,7 ile Kasım’daki 50,4 seviyesinden gerileyerek 10 ay sonra yeniden daralma bölgesine geçti.

Veriler, Euro Bölgesi’nde 2025 yılı boyunca her ay büyüme kaydedildiğini, ancak yılın son ayında bu artışın zayıfladığını gösterdi. Yeni sipariş artışı yavaşlarken, yurt dışından gelen siparişlerde düşüş hızlandı. Buna karşın istihdam Aralık ayında üçüncü ay üst üste arttı.

Fiyat cephesinde maliyet ve satış fiyatı enflasyonunun Kasım ayına kıyasla güçlendiği görüldü. Girdi maliyetleri dokuz ayın en hızlı artışını kaydederken, hizmet sektöründe fiyat artışları imalata kıyasla daha belirgin oldu. İş dünyası güveni ise özellikle hizmet sektöründeki zayıflama nedeniyle son yedi ayın en düşük seviyesine geriledi.