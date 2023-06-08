Euro Bölgesi resesyona girdi

Euro Bölgesi yüksek enerji fiyatları ve faiz artışlarının etkisiyle resesyona girdi.

Euro Bölgesi'nde gayrısafi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde eksi yüzde 0.1 daraldı. Avrupa Birliği (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın Euro Bölgesi GSYH'sine ilişkin öncü verisi ​yüzde 0.1 büyüme şeklindeydi.

Reuters anketine katılan ekonomistler, ekonominin çeyreklik bazda yatay seyredeceğini​ tahmin ediyorlardı.

Yıllık bazda GSYH yüzde 1.0 büyüme olarak açıklanarak ​​yüzde 1.3 seviyesindeki öncü verinin altında geldi.​

Euro bölgesinin 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin rakamı da daha önce sıfır olarak açıklanmışken yüzde -0,1'e düşürüldü. Yapılan revizyonlar Avro bölgesinin de teknik resesyonda olduğunu teyit etti.

Resesyon, iki çeyrek üst üste ekonomik daralma olarak tanımlanıyor.

Avrupa’nın ekonomisinin dinamosu Almanya'nın yanı sıra Yunanistan, İrlanda, Litvanya, Malta ve Hollanda'da da gayrisafi yurtiçi hasılasının bir önceki çeyreğe göre düştü.