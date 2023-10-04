Euro Bölgesi resesyona girecek

Capital Economics'in kıdemli ekonomisti Franziska Palmas, perakende ticaretteki düşüş ve özel sektör faaliyetlerindeki daralmanın Euro Bölgesi'nin 2023'ün ikinci yarısında resesyona gireceğine işaret ettiğini söyledi.

Euro Bölgesi perakende satışları Ağustos ayında beklenenden daha fazla düşerken, bileşik satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında da daralmaya devam etti.

Palmas yayınladığı yatırımcı notunda, "Tüketici güveninin yeniden düşüşe geçmesi ve hane halkı faiz harcamalarının önümüzdeki aylarda biraz daha artacak olması nedeniyle, perakende satışların ve genel tüketimin 2023'ün geri kalanında düşmesini bekliyoruz. Bu durum, kötü PMI verileriyle birleştiğinde, Euro Bölgesi gayri safi yurtiçi hasılasında yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daralma yaşanmasını ve para birliğinin resesyona girmesini olası kılıyor" dedi