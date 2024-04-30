Euro Bölgesi resesyondan çıktı

Euro Bölgesi ekonomisi, en büyük dört üyesinin öncülüğünde beklentileri aşan bir büyüme ile resesyondan çktı. Eurostat verilerine göre, ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla önceki üç aya göre yüzde 0,3 arttı.

Yüksek enflasyon, yükselen faiz oranları ve zayıf küresel talep nedeniyle üretimin düşmesinin ardından Euro Bölgesi ekonomisi için umutlar artmaya başladı.