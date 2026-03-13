Euro Bölgesi sanayi üretimi beklenmedik şekilde düştü

Sanayi sektörü uzun süredir durağan seyrediyor ve üretim hala 2021 seviyesinin altında bulunuyor. Yüksek enerji maliyetleri, çin’den gelen rekabet, ABD tarifeleri, düşük verimlilik artışı ve avrupa otomobillerine yönelik zayıf küresel talep sektörü olumsuz etkiliyor.

Almanya’da üretim 2021 seviyesinin %9 altında ve yıllardır düşüş eğiliminde. Bu durum, ülke ekonomisinin son üç yıldır durağan kalmasına yol açtı.

2026’da sanayi üretiminin toparlanması bekleniyordu. Almanya hükümetinin savunma ve altyapı harcamaları bu beklentiyi destekliyordu. Ancak enerji fiyatlarındaki sert yükseliş bu iyimserliği gölgeledi.

Yıl başından bu yana petrol fiyatları yaklaşık üçte iki oranında, doğal gaz maliyetleri ise %80 arttı. ABD öncülüğünde iran’da yaşanan savaş, maliyetleri yükseltirken satın alma gücünü de zayıflatıyor. Enerji ithalatçısı olan avrupa, bu tür fiyat şoklarına karşı özellikle hassas durumda.