Euro Bölgesi sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geriledi

Eurostat vcerilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminin ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7, yıllık yüzde 6,6 düşüş gösterdi. Ekonomistler, sanayi üretiminin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,5 düşmesini bekliyorlardı.

Ekim ayında sermaye malları üretimi yüzde 1,4, gıda ve giyim gibi ara ve dayanıksız tüketim malların üretimi yüzde 0,6 düştü. Enerji üretimi yüzde 1,1, dayanıklı tüketim malları üretimi ise yüzde 0,2 arttı.

İrlanda'nın yüzde 7,0 ile en çok düşüş yaşanan üye ülke olurken, Yunanistan'ın sanayi üretimi eylül ayına göre yüzde 6,0 arttı.