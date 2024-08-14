Euro Bölgesi sanayi üretimi düşerken, ekonomi büyüdü

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Yıllık bazda büyüme yüzde 0,6 oldu.

Haziran ayında Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda da yüzde 3,9 düştü.

Ekonomistler sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6 artmasını, yıllık bazda yüzde 2,9 gerilemesini bekliyorlardı.