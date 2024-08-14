  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi sanayi üretimi düşerken, ekonomi büyüdü
Takip Et

Euro Bölgesi sanayi üretimi düşerken, ekonomi büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi sanayi üretimi düşerken, ekonomi büyüdü
Takip Et

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ün ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Yıllık bazda büyüme yüzde 0,6 oldu.

Haziran ayında Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda da yüzde 3,9 düştü.

Ekonomistler sanayi üretiminin aylık yüzde 0,6 artmasını, yıllık bazda yüzde 2,9 gerilemesini bekliyorlardı.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta hızlı gerilediEuro Bölgesi'nde yatırımcı güveni ağustosta hızlı gerilediEkonomi
Almanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştüAlmanya'da yatırımcı güveni ağustosta sert düştüKüresel Ekonomi
İngiltere enflasyonu beklentilerin altında kalırken, yıl içinde ilk kez yükseldiİngiltere enflasyonu beklentilerin altında kalırken, yıl içinde ilk kez yükseldiKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
Yıllık 24 teravatsaat: Google ve Microsoft pek çok ülkeyi geride bıraktı
Yıllık 24 teravatsaat: Google ve Microsoft pek çok ülkeyi geride bıraktı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Stratejistler ayrıştı: ‘Borsada çöküş olmaz’ diyen de var, çok fazla risk gören de
Stratejistler ayrıştı: ‘Borsada çöküş olmaz’ diyen de var, çok fazla risk gören de
İngiltere enflasyonu beklentilerin altında kalırken, yıl içinde ilk kez yükseldi
İngiltere enflasyonu beklentilerin altında kalırken, yıl içinde ilk kez yükseldi
Piyasaların gözü, ABD enflasyon verisinde!
Piyasaların gözü, ABD enflasyon verisinde!