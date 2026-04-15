Euro Bölgesi sanayi üretimindeki sürpriz ivme ekonomik baharın müjdesi mi teknik bir yanılsama mı?

Euro Bölgesi’nin üretim hatlarından gelen son rakamlar, ocak ayındaki yüzde 0,8’lik sert daralmanın ardından şubat ayında yakalanan yüzde 0,4’lük artışla birlikte, sanayi çarklarının yeniden ivme kazandığını teyit ediyor. Özellikle ara mallar üretimindeki kıpırdanma, tedarik zincirlerindeki tıkanıklığın bir nebze olsun dağıldığını ve imalat sanayinin dış şoklara karşı bir bağışıklık geliştirdiğini gösterse de, yıllık bazdaki yüzde 0,6’lık genel düşüş trendi, bu iyileşmenin henüz bir zafer ilan etmek için erken olduğunu işaret ediyor. Sanayi üretim bandında gözlenen bu aylık sıçrama, sadece bir veri düzeltmesi olmanın ötesinde, Avrupa’nın ekonomik direncinin ne kadar süre daha yüksek faiz ve zayıf küresel talep baskısına göğüs gerebileceğinin de bir testi niteliği taşıyor.

Enerji fiyatlarındaki düşüş sanayici için kalıcı bir can suyu mu?

Üretici fiyatlarında yaşanan yıllık yüzde 3,0’lük geri çekilme, üretim maliyetleri altında ezilen Avrupalı sanayiciye nefes aldırırken, şubat ayı verilerinde görülen bu sınırlı ancak umut verici yükselişin arkasında maliyet tarafındaki bu geçici rahatlamanın yattığı inkar edilemez. Ancak enerji üretimindeki yüzde 2,1’lik gerileme, enerji yoğun sektörlerin hala bıçak sırtında yürüdüğünü ve Orta Doğu merkezli jeopolitik türbülansların enerji faturalarını yeniden tetikleme riskinin her an masada olduğunu hatırlatıyor. İmalat endekslerindeki bu parçalı bulutlu tablo, sanayideki toparlanmanın bir ‘bahar müjdesi’ olabilmesi için maliyet istikrarının sürdürülebilir bir zemine oturması gerektiğini şart koşuyor.

Ortak pazar için stratejik yol ayrımı: Kalıcı büyüme mi yoksa durgunluk mu?

Bölge ekonomisinin lokomotifleri olan Almanya ve Fransa’da sanayi iştahının hala istenilen seviyeye ulaşamamış olması, İrlanda gibi ülkelerden gelen yüksek üretim verilerinin yarattığı olumlu havayı bir miktar gölgeliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirim döngüsüne girip girmeyeceğinin tartışıldığı bu konjonktürde, sanayiden gelen şubat ayı sinyalleri, para politikasının reel sektör üzerindeki baskısını hafifletmek için yeterli bir gerekçe sunup sunmadığı konusunda piyasayı ikiye bölüyor. Nihayetinde Euro Bölgesi sanayisinin kaderi, bu teknik iyileşmenin bir yatırım dalgasına dönüşüp dönüşmeyeceğine ve Avrupa’nın küresel rekabetçilik yarışında kaybettiği ivmeyi teknolojik dönüşümle geri kazanıp kazanamayacağına bağlı olarak şekillenecektir.