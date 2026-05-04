Euro Bölgesi sentix Yatırımcı Güveni mayısta yükseldi

Euro Bölgesi sentix Ekonomik Duyarlılık Endeksi, Mayıs ayında 2,7 puan artışla -16,4 puana yükseldi. Bu stabilizasyon, yatırımcıların en azından İran'la süregelen çatışmanın daha da büyüyeceğini öngörmediğini gösterse de, enflasyon endişeleri yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Öte yandan bu durum, trendin aksine düşüşe geçen Almanya için geçerli olmadı. Hem bir hükümet kriziyle boğuşan hem de kendine özgü, olumsuz bir ekonomik yörüngede bulunan Almanya'nın genel endeksi, 3,2 puan gerileyerek Ocak 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Küresel ekonomide ise belirgin rahatlama işaretleri gözlendi. Başta ABD olmak üzere, genel endeksin 7,6 puan gibi önemli bir artış kaydettiği bildirildi. Japonya dışındaki Asya bölgesi de 8,4 puan artışla güçlü bir geri dönüş sergiledi. Japonya'daki benzer iyileşme marjıyla birlikte, küresel endeks toplamda 6,5 puan yükseldi.