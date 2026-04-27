Euro Bölgesi şirketleri kredi faizlerinde artış bildirdi
Euro Bölgesi şirketleri ilk çeyrekte banka kredilerindeki faiz oranlarında net bazda artış bildirdi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) İşletmelerin Finansmana Erişimi Anketi'nin (SAFE) 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre, euro bölgesi şirketleri banka kredilerindeki faiz oranlarında net bazda artış bildirdi. Ankette, firmaların %26'sı kredi faizlerinde yükseliş olduğunu belirtirken, bu oran bir önceki çeyrekte %12 seviyesindeydi. Artışın hem küçük ve orta ölçekli işletmelerde hem de büyük şirketlerde benzer şekilde görüldüğü aktarıldı.
Ankete göre, şirketlerin net %37'si diğer finansman maliyetlerinde (ücretler, komisyonlar ve masraflar) artış gözlemledi. Bu oran önceki çeyrekte %28 seviyesindeydi. Teminat gerekliliklerinde artış bildirenlerin oranı ise net %14 ile önceki çeyreğe göre değişmedi.
Şirketlerin banka kredisine yönelik finansman ihtiyacı ise yatay seyretti. Net bazda finansman ihtiyacında artış bildiren firma oranı %0 olurken, bu oran önceki çeyrekte %3 seviyesindeydi. Krediye erişim imkanında ise sınırlı bir kötüleşme görüldü; kredi bulunabilirliğinde düşüş bildirenlerin net oranı %-3 olarak kaydedildi.
Bu çerçevede, banka kredisi finansman açığı göstergesi pozitif bölgede kalmaya devam ederken %2 seviyesine gerileyerek önceki çeyrekteki %3 seviyesinin altında gerçekleşti. Firmalar, önümüzdeki üç ayda dış finansman imkanlarının sınırlı ölçüde daha da zayıflamasını beklediklerini belirterek, görünümde temkinli bir duruş sergiledi.