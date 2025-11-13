Euro Bölgesi tahvil getirileri ABD etkisiyle hafif yükseldi
Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri, ABD’de uzun süredir devam eden hükümet kapanmasının sona ereceği haberinin ardından yükselen Hazine tahvili getirilerini takip ederek güne hafif artışla başladı. Bölgeye dair veri takvimi sınırlı kalırken, gün içinde yalnızca İtalya’nın devlet tahvili ihalesi bekleniyor.
Almanya’nın 10 yıllık Bund tahvil getirisi 0,9 baz puan artarak yüzde 2,656 seviyesine yükseldi. İtalya’nın 10 yıllık BTP tahvil getirisi ise 0,5 baz puanlık artışla yüzde 3,378 oldu.
Tahvil piyasasındaki bu hareketlilik, ABD’de hükümetin yeniden açılacağı beklentisinin küresel risk iştahını desteklemesiyle şekillenirken, Euro Bölgesi’nde kısa vadede yön belirleyici başka bir gelişme öne çıkmadı.