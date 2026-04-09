Euro Bölgesi tahvil getirileri açılışta yükseldi
Euro bölgesi devlet tahvilleri açılışta yükseliş kaydetti. Çarşamba günü ateşkes iyimserliğiyle sert düşüş yaşayan getiriler, öğleden sonra başlayan toparlanmanın ardından yeniden yukarı yönlü hareket etti.
Commerzbank faiz stratejisti Erik Liem yayımladığı notta, “Ateşkes etrafındaki iyimserlik bir miktar sorgulanmaya başladı. Daha yapıcı bir görünüm oluşabilir, ancak 10 yıllık Bund getirilerinin dün görülen dip seviyelere yaklaşmasıyla alan daralıyor” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın 10 yıllık Bund getirisi 2,9 baz puan artışla %2,968’e yükseldi. Fransa’nın 10 yıllık OAT getirisi 4 baz puan artarak %3,616’ya, İtalya’nın 10 yıllık BTP getirisi ise 4,2 baz puan artışla %3,748’e çıktı.