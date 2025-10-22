Euro Bölgesi tahvil getirilerinde dengeli açılış
Euro Bölgesi hükümet tahvili getirileri, piyasa açılışında büyük ölçüde değişmedi. İngiltere'nin Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, getirilerdeki yükselişi sınırlandırdı.
İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, T analist beklentileri olan yüzde 4,0'ın altında kalmasına rağmen, İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin hala oldukça üzerinde bulunuyor.
10 yıllık Alman tahvili (Bund) getirisi 0,3 baz puan düşüşle yüzde 2,552'ye geriledi. 10 yıllık Fransız tahvili (OAT) getirisi 0,4 baz puan artışla yüzde 3,350 oldu. 10 yıllık İtalyan tahvili (BTP) getirisi 0,4 baz puan yükselerek yüzde 3,349'a çıktı. 10 yıllık İspanyol tahvili getirisi ise 0,3 baz puan artışla yüzde 3,087 seviyesinde işlem gördü.