Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon beklentisi rekor seviyede

ECB'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, hanehalklarının beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi Kasım ayındaki %2,2 seviyesinden %2,4’e çıktı. Bu oran, anketin 2022’de başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Ankete göre tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi %2,8 ile değişmedi. Üç yıl sonrasına ilişkin beklenti ise %2,5’ten %2,6’ya yükseldi. Geçtiğimiz 12 aya ilişkin algılanan enflasyon oranı Aralık’ta %3,2’ye çıktı.

Gelir ve harcama tarafında, tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin nominal gelir artışı beklentisi %1,2’den %1,1’e gerilerken, beklenen nominal harcama artışı %3,4 ile sabit kaldı. Son 12 ayda algılanan nominal harcama artışı ise %5,0’dan %4,9’a düştü.

Ekonomik büyüme beklentisi -%1,3’ten -%1,1’e yükselerek daha az olumsuz bir görünüm sergilerken, 12 ay sonrası için işsizlik oranı beklentisi %10,9’dan %11,0’a çıktı. Konut fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda %3,6 artması beklenirken, mortgage faiz oranı beklentisi %4,6’dan %4,7’ye yükseldi.

ECB yetkilileri enflasyonun %2 hedefi civarında seyrettiğini belirtse de, anket sonuçları tüketicilerin orta ve uzun vadede enflasyonun hedefin üzerinde kalabileceğini düşündüğünü gösterdi.