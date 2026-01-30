Euro Bölgesi tüketicilerinin enflasyon beklentisi rekor seviyede
Euro Bölgesi’nde tüketicilerin uzun vadeli enflasyon beklentileri Aralık ayında rekor düzeye yükseldi.
ECB'nin yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, hanehalklarının beş yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi Kasım ayındaki %2,2 seviyesinden %2,4’e çıktı. Bu oran, anketin 2022’de başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.
Ankete göre tüketicilerin önümüzdeki 12 ay için enflasyon beklentisi %2,8 ile değişmedi. Üç yıl sonrasına ilişkin beklenti ise %2,5’ten %2,6’ya yükseldi. Geçtiğimiz 12 aya ilişkin algılanan enflasyon oranı Aralık’ta %3,2’ye çıktı.
Gelir ve harcama tarafında, tüketicilerin önümüzdeki 12 aya ilişkin nominal gelir artışı beklentisi %1,2’den %1,1’e gerilerken, beklenen nominal harcama artışı %3,4 ile sabit kaldı. Son 12 ayda algılanan nominal harcama artışı ise %5,0’dan %4,9’a düştü.
Ekonomik büyüme beklentisi -%1,3’ten -%1,1’e yükselerek daha az olumsuz bir görünüm sergilerken, 12 ay sonrası için işsizlik oranı beklentisi %10,9’dan %11,0’a çıktı. Konut fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda %3,6 artması beklenirken, mortgage faiz oranı beklentisi %4,6’dan %4,7’ye yükseldi.
ECB yetkilileri enflasyonun %2 hedefi civarında seyrettiğini belirtse de, anket sonuçları tüketicilerin orta ve uzun vadede enflasyonun hedefin üzerinde kalabileceğini düşündüğünü gösterdi.