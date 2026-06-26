Euro Bölgesi tüketicilerinin kısa vadeli enflasyon beklentisi geriledi

Euro Bölgesi'nde tüketicilerin gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentileri mayıs ayında düşerken, daha uzun vadeli beklentiler değişmedi. Veriler, Avrupa Merkez Bankası üzerinde faizleri hızla yeniden artırma baskısının sınırlı olduğuna işaret etti.

ECB'nin 11 Euro Bölgesi ülkesinde 19 bin yetişkinin katılımıyla gerçekleştirdiği Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre bir yıllık enflasyon beklentisi nisandaki yüzde 4 seviyesinden mayısta yüzde 3,5'e geriledi.

Üç yıl sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 2,9, beş yıl sonrasına yönelik beklenti ise yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı.

ECB, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerindeki belirsizliğin azaldığını ancak Orta Doğu'daki savaş öncesine kıyasla yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Düşük gelirli tüketicilerin enflasyon algısı ve beklentileri daha yüksek gerçekleşirken, genç katılımcıların daha düşük enflasyon algısı ve beklentisi bildirdiği kaydedildi.

ECB, hızlanan enflasyonla mücadele amacıyla bu ayın başında mevduat faizini artırmıştı. Bazı politika yapıcılar fiyat beklentilerini sınırlamak için ek sıkılaşmaya ihtiyaç olduğunu savunurken, yeni bir adımın zamanlamasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Finansal piyasalar ECB'den bir veya iki faiz artışı daha bekliyor. Bir sonraki faiz artışı ise sonbahara kadar tam olarak fiyatlanmış değil.

Tüketicilerin büyüme görünümüne ilişkin kötümserliği de azaldı. Gelecek 12 ayda ekonominin yüzde 1,7 daralacağı tahmin edilirken, bir önceki ay yüzde 2,2 küçülme bekleniyordu.

Gelir artışı beklentileri hafif yükselirken, işsizliğin artacağına yönelik beklentiler de güçlendi.