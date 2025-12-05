  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Takip Et

Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydederek, yüzde 0,2 olan piyasa beklentilerini ve öncü verileri aştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in üçüncü çeyreğinde yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 yükseleceği yönündeydi. Avro Bölgesi'nde çeyrek bazda büyüme oranının piyasa beklentilerini ve öncü verileri geçmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde, çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Finlandiya ve İrlanda'da yüzde 0,3, Romanya'da yüzde 0,2 azalırken, Macaristan, Litvanya ve Almanya'da sabit kaldı. Çeyrek bazda GSYH, İtalya'da yüzde 0,1, Fransa'da yüzde 0,5, İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Finlandiya'da yüzde 0,6 gerilerken, Almanya'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,6, Fransa'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Küresel Ekonomi
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı
ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentileri aştı
Rusya'nın altın rezervi ilk kez 300 milyar doları geçti
Rusya'nın altın rezervi ilk kez 300 milyar doları geçti
Ekonomistler 2026'da Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor
Ekonomistler 2026'da Fed'den 2 faiz indirimi bekliyor
Suriye Merkez Bankası Visa ile anlaştı
Suriye Merkez Bankası Visa ile anlaştı
Küresel gıda fiyatları yüzde 1,2 geriledi
Küresel gıda fiyatları yüzde 1,2 geriledi
Fed’in bir sonraki başkanlığına aday gösterilmesi beklenen Kevin Hassett'ten faiz tahmini
Fed’in bir sonraki başkanlığına aday gösterilmesi beklenen Kevin Hassett'ten faiz tahmini