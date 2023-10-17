Euro Bölgesi ve Almanya'da yatırımcı güveni toparlanıyor

Euro Bölgesi'nde ZEW Güven Endeksi, bu yılın ekim ayında eksi 8 seviyesinde olan beklentiyi aşarak 2,3'e yükseldi. Bölgede bir önceki ayda (eylül) endeks eksi 8,9 olarak kaydedilmişti. Almanya’da ise, ZEW Ekonomik Algı Endeksi ekimde eksi 9 seviyesinde olan beklentiyi aşarak eksi 1,1 seviyesine ulaştı.

Ülkede bir önceki ayda (eylül) ise endeks, eksi 11,4 seviyesinde belirlenmişti.

Verilere ilişkin, Leibniz Avrupa Ekonomi Araştırmaları Merkezi'nden (ZEW) yapılan açıklamada, Alman ekonomisinin dip seviyeyi geride bırakmış olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, ekonomik görünümün iyileşmesinin, enflasyonun ise gelecek dönemde azalmasının beklendiği kaydedildi.

ZEW Güven Endeksi nedir?

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Ekonomik Kanısı kuruluşa ait yatırımcı düşüncesini belirler. Aylık gösterge iyimser olan yatırımcıların hissesi ve karamsar olan yatırımcıların hissesi arasındaki farklı yansıdır.