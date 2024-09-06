  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Euro Bölgesi yüzde 0,2 büyüdü
Takip Et

Euro Bölgesi yüzde 0,2 büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Euro Bölgesi yüzde 0,2 büyüdü
Takip Et

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek gayri safi yurt İçi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini yayımladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,6 yükseldi.

Öncü veriler, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Açıklanan son verilerle çeyrek bazda büyümenin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1, Letonya'da yüzde 0,9, Avusturya'da yüzde 0,4, İsveç'te yüzde 0,3, Macaristan'da yüzde 0,2 ve Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa ve İtalya'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,8 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise İrlanda'da yüzde 4,1, Estonya'da yüzde 1,3, Finlandiya'da yüzde 1,2, Avusturya'da yüzde 0,6, Letonya'da yüzde 0,1 düştü. Almanya'da değişmeyen GSYH, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde istihdam ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılık ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 artış gösterdi.

AB'de ise ikinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,8 yükseldi.

Küresel Ekonomi
ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu
Rusya’nın bütçe açığı 331 milyar ruble oldu
Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı
Rusya, nakit döviz çekimi yasağını 6 ay daha uzattı
Hollanda, çip üretimi araçlarına yönelik ihracat kısıtlamasını genişletti
Hollanda, çip üretimi araçlarına yönelik ihracat kısıtlamasını genişletti
OPEC+’dan petrol üretim artışını iki ay erteleme kararı
OPEC+’dan petrol üretim artışını iki ay erteleme kararı
ABD Hazine Bakanı Yellen: İşgücü piyasası sağlıklı, istihdam güçlü
ABD Hazine Bakanı Yellen: İşgücü piyasası sağlıklı, istihdam güçlü