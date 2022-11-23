Euro Bölgesi'nde bileşik PMI beklentileri aştı
Euro Bölgesi bileşik PMI, kasım ayında beklentilerin üzerinde 47.8 seviyesinde açıklandı.
Euro Bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasım ayında beklentilerin üzerinde 47.8 seviyesinde açıklandı.
Geçen ay nihai veri 47.3 seviyesinde açıklanmıştı. Ekonomistler bileşik PMI'ın 47 seviyesinde olacağını öngörüyorlardı.
Hizmetler sektörü alt endeksi kasım ayında 48.6 ile 48 seviyesindeki beklentilerin üzerinde açıklandı.
İmalat PMI ise kasım ayında 47.3 ile 46 seviyesindeki beklentilerin geldi.