Euro Bölgesi'nde bileşik PMI şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, ocakta 51,3 olan Euro Bölgesi bileşik PMI, şubatta 51,9'a yükseldi. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro Bölgesi'nde ocakta 51,6 olan hizmet sektörü PMI da şubatta son 2 ayın en yüksek seviyesi olan 51,9'a çıktı.

Piyasa beklentileri, şubatta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 51,8 olması yönündeydi.​​​​​​​

Veriler, Euro Bölgesi’nde şubat ayında talebin artmasıyla büyümenin hız kazandığını ortaya koydu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.