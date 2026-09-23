Euro Bölgesi’nde büyüme 3,5 yılın zirvesinde

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Euro Bölgesi’nde özel sektör faaliyeti üçüncü ay üst üste büyürken, hem hizmetlerde hem imalatta genişleme güçlendi. Almanya üçüncü ayda da büyüme kaydederken, Fransa’da faaliyet 10 ay sonra ilk kez arttı.

Euro Bölgesi şirketlerinin yeni siparişleri eylül ayında üçüncü kez artarken, büyüme hızı Mayıs 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İhracat siparişleri de ikinci ay üst üste yükseldi. Artış ağırlıklı olarak imalat sektöründen gelirken, hizmet sektörünün yurt dışı siparişleri düşmeye devam etti.

Biriken işler arttı, istihdam sınırlı yükseldi

Artan siparişlerle birlikte tamamlanmamış işler Haziran 2022’den bu yana ilk kez yükseldi. İstihdam ikinci ay üst üste artmasına rağmen artış sınırlı kaldı. Hizmet sektöründe işe alımlar sürerken, imalatta çalışan sayısı değişmedi.

Fiyat baskıları yeniden hız kazandı

Girdi maliyetleri ve satış fiyatlarındaki artış eylül ayında son dört ayın en yüksek hızına çıktı. Maliyet baskıları hem imalat hem hizmet sektörlerinde güçlendi.

S&P Global Baş İş Ekonomisti Chris Williamson, öncü PMI verilerinin Euro Bölgesi ekonomisinde üçüncü çeyrekte çeyreklik bazda yaklaşık yüzde 0,4 büyümeye işaret ettiğini belirtti. Williamson, imalat sektörünün yapay zekâ ve savunma harcamalarındaki artışın desteğiyle dört yılı aşkın sürenin en güçlü büyüme dönemini yaşadığını ifade etti.

Güçlü veriler ECB beklentilerini etkileyebilir

Williamson ayrıca büyümenin dirençli kalması ve fiyat baskılarının artmasının Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yıl sonundan önce yeniden faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebileceğini, ekim toplantısının da gündeme gelebileceğini söyledi.