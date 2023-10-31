Euro Bölgesi'nde büyüme beklentileri karşılamadı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin 2023 yılı üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'larına (GSYH) ilişkin öncü verileri açıkladı. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda sabit kalması, yıllık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde hem çeyreklik hem de yıllık bazda yüzde 0,1 artış kaydetti.

İkinci çeyrekte AB ekonomisi değişim göstermezken, Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 0,2 büyümüştü.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,8, Avusturya'da 0,6, Çekya'da 0,3, Estonya ve Portekiz'de 0,2, Almanya ve Litvanya'da 0,1 azaldı. İsveç ve İtalya'da sabit kalan GSYH, Fransa'da yüzde 0,1 arttı.

GSYH, geçen yılın aynı dönemine göre İrlanda'da yüzde 4,7, Estonya'da 2,5, İsveç ve Avusturya'da 1,2, Çekya'da 0,6, Almanya'da yüzde 0,4 gerilerken, İtalya ve Litvanya'da değişmedi.