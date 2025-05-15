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Euro Bölgesi'nde büyüme yıla yavaş başladı

Euro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde büyüme yıla yavaş başladı
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nde yılın birinci çeyreğine ilişkin istihdam ve GSYH öncü verilerini güncelledi. Verilere göre, 20 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,3 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri ve Eurostat'ın iki hafta önce yayımladığı öncü veriler, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

Açıklanan çeyrek bazda büyüme verisinin piyasa beklentilerinden daha düşük gelmesi ve öncü verilerin aşağı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde istihdam ise ilk çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, önceki yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,8 arttı.

AB'de ise istihdam birinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

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