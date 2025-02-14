Euro Bölgesi’nde büyümeye karşın beklentiler olumsuz

Euro Bölgesi ekonomisi 2024 son çeyrekte, daha önce tahmin edilen durgunluktan daha olumlu bir tablo çizerek hafif bir büyüme sağladı.

AB istatistik kurumu Eurostat yaptığı açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın eylül ve aralık ayları arasında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttığını söyledi. Eurostat daha önce GSYH'nin çeyrek boyunca yatay seyrettiğini söylemişti.

Ancak zayıf büyüme Euro Bölgesi ekonomisinin sağlıklı olduğuna dair bir işaret değil. Ağırlıklı ekonomi Almanya çeyrek boyunca daralırken, Fransa'nın büyüme hızı yavaşladı ve İtalya sadece anemik bir genişleme kaydetmeye devam etti. Euro bölgesinin dördüncü büyük ekonomisi İspanya, 2024 yılı sona ererken en parlak nokta oldu ve ABD de dahil olmak üzere gelişmiş dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha hızlı büyüdü.

Ekonomistler 2025'in ilk aylarında para bölgesinde durgunluktan biraz daha fazlasını görmeyi bekliyorlar. Enflasyonun düşme eğiliminde olmasına rağmen tüketici harcamalarında umut edilen toparlanma henüz gerçekleşmedi ve Washington ile yaklaşan gümrük vergisi savaşı Avrupa'nın kuşatılmış fabrika sektörünü daha da zora sokma riski taşıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay gösterge faiz oranlarını bir kez daha düşürmesi ve borçlanma maliyetlerini düşürmeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğinin sinyalini vermesiyle, faiz oranlarındaki düşüş bir miktar destek sağlayabilir.