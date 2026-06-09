Euro Bölgesi'nde çarklar yavaşladı: Avrupa için stagflasyon geri mi dönüyor?

Yıla ılımlı bir toparlanma umuduyla giren Avrupa ekonomisi, küresel enerji piyasalarını sarsan jeopolitik krizler nedeniyle ikinci bir arz şoku dalgasına yakalandı. Kritik deniz sevkiyat rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin aksaması, kıtanın enerji ithalat maliyetlerini doğrudan yukarı tırmandırdı.

Yükselen emtia ve nakliye fiyatları nedeniyle Euro Bölgesi genelinde yıl sonu enflasyon beklentisi tam bir puan artırılarak %3,1 seviyesine revize edildi. Tırmanan bu belirsizlikler hanehalkının harcanabilir gelirini eritirken, şirket kârlılıklarını baskı altına alıyor ve iç talebi ciddi şekilde zayıflatıyor.

Dev ekonomiler durgunluk sınırında

Açıklanan en taze ekonomik veriler, üretimdeki ve büyümedeki yavaşlamanın tahmin edilenden çok daha derin olduğunu gözler önüne serdi. Euro Bölgesi ekonomisi, çok uluslu şirketlerin merkezi konumundaki İrlanda GSYİH'sindeki %12,1'lik sert düşüş ve Fransa'nın negatif bölgeye kaymasıyla birlikte yılın ilk çeyreğinde %0,2 daraldı. Bu gerileme, kıta genelinde son yılların en keskin ekonomik küçülmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Bölgenin ana motoru konumundaki dev ekonomilerde de çarklar yavaşlıyor. Fransa ve İtalya'nın büyüme tahminleri sırasıyla %0,5 ve %0,4 gibi kritik seviyelere çekilmiş durumda. Sanayi üretimi jeopolitik risklerden en çok hırpalanan Almanya ise %0,6'lık zayıf bir büyüme projeksiyonuyla durgunluğun eşiğinde kalmaya devam ediyor.

Para politikasında stagflasyon ikilemi: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor?

Ekonomideki bu ani soğumaya rağmen, enerji kaynaklı enflasyonist baskıların devam etmesi Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hareket alanını kısıtlıyor. Klasik ekonomi teorilerinin aksine, durgunluk döneminde fiyatların yükselmeye devam etmesi politika yapıcıları zor bir karar eşiğine sürüklüyor.

Ekonomi yönetimleri, ECB’nin fiyat istikrarını sağlamak adına faiz indirim döngüsünü tamamen durdurabileceğini, hatta önümüzdeki dönemde yeni bir sıkılaşma hamlesini masaya yatırmak zorunda kalabileceğini belirtiyor. Hükümetlerin yükselen enerji faturalarına karşı hanehalkına yeni sübvansiyonlar sağlama zorunluluğu ise kamu borç yükünü GSYİH'nin %100 sınırına yaklaştırarak mali hareket alanını daraltıyor. Bölgede diplomatik bir normalleşme ve enerji arzında tam çeşitlilik sağlanamadığı sürece, Euro Bölgesi’nin bu yapısal krizden çıkması kısa vadede mümkün görünmüyor.