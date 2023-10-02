Euro Bölgesi'nde çarklar yavaşladı

Euro Bölgesi imalat sektörü 2023 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda da keskin bir oranda daralmaya devam etti.

Yeni siparişlerin son yıllardaki hızıyla daralmaya devam ettiği ortamda HCOB Euro Bölgesi İmalat PMI endeksi Eylül'de Ağustos ayındaki 43,5 seviyesinden 43,4'e geriledi.

Euro Bölgesi 15 aydır 50 puan olan başa baş seviyesinin altında gerçekleşiyor.

Euro bölgesi imalat sektörünün sağlığındaki bozulmanın devam ettiğini gösteren imalat PMI, Yunanistan hariç tüm üye ülkelerde Eylül ayında gerileme kaydetti. Almanya ve Avusturya en hızlı düşüş oranlarına sahip olurken, bu ülkeleri Hollanda ve Fransa takip etti.

Euro bölgesi mal üreticilerine verilen yeni siparişlerin hacmi Eylül ayında bir kez daha hızla düştü. Yeni siparişlerde düşüş, anketin 26 yıllık tarihinde görülen en sert düşüşler arasında yer aldı.

Almanya'da PMI daralmaya işaret etti

Almanya'da imalat sektörü, zayıf talep ve hızla düşen üretim nedeniyle eylül ayında da daraldı.

HCOB tarafından imalat sektörü için hazırlanan nihai Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylül ayında Ağustos ayındaki 39,1 seviyesinden 39,6'ya yükselirken, öncü tahmindeki 39,8'in altında ve büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin hala çok altında kaldı.

Ankete göre üretim, COVID-19 salgınının dünya genelinde ticari faaliyetlere darbe vurduğu Mayıs 2020'den bu yana en hızlı düşüşü yaşarken, yeni siparişlerde de keskin bir düşüş görüldü.

Ankete katılan işletmelerden gelen raporlar, müşteri belirsizliği, stokları azaltmaya yönelik yaygın çabalar ve inşaat faaliyetlerindeki zayıflık da dahil olmak üzere talebe yönelik bir dizi engelin altını çizdi.

Rapora göre, sektör genelinde zayıflayan talep fiyatların düşmesine neden olurken, Eylül ayında hem girdi maliyetlerinde hem de çıktı ücretlerinde daha fazla düşüş görüldü.